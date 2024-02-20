Узбек (Чорабай) Ксения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Чорабай) Ксения Лазаревна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Чорабай Лазарь Николаевия

Мать: Чорабай Кириакия Акритовна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Рождение ребёнка
1860

Сын: Узбек Константин Петрович

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1862

Сын: Узбек Василий Петрович

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
10.01.1865

Дочь: Микленбай Мария Петровна

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
15.11.1867

Дочь: Кириакия Петровна

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1871

Сын: Узбек Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
02.08.1873

Дочь: Кириакия Петровна

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Узбек Георгий Петрович

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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