Узбек (Чорабай) Ксения Лазаревна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1840
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Рождение ребёнка
1860
Сын: Узбек Константин Петрович
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
10.01.1865
Дочь: Микленбай Мария Петровна
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
15.11.1867
Дочь: Кириакия Петровна
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
02.08.1873
Дочь: Кириакия Петровна
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
21.04.1878
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Узбек Петр Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно