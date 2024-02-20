Узбек Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУзбек Константин Петрович

Узбек Константин Петрович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Узбек Петр Дмитриевич

Мать: Узбек Ксения Лазаревна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1883

Сын: Узбек Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Домникия Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1887

Жена: Домникия Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1902

Сын: Узбек Андрей Константинович

Мать ребёнка: Домникия Петровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close