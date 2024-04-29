Михей Осипович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Февронья Михеевна

Мать ребёнка: Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена Михеевна

Мать ребёнка: Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семен Михеевич

Мать ребёнка: Пелагея Макеевна

Смерть
Неизвестно

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