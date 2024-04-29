Михей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Февронья Михеевна
Мать ребёнка: Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена Михеевна
Мать ребёнка: Пелагея Макеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен Михеевич
Мать ребёнка: Пелагея Макеевна
Смерть
Неизвестно