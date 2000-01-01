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Корнилова Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978

Отец: Корнилов Александр Сергеевич

Мать: Масанова Елена Николаевна

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