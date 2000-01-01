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Корнилова Светлана Александровна
Корнилова Светлана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1978
Пол
Женский
Отец
Корнилов Александр Сергеевич
1955 г.р.
Мать
Масанова (Молчанова) Елена Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978
Отец:
Корнилов Александр Сергеевич
Мать:
Масанова Елена Николаевна
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