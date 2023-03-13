Копыловъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыловъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Копыловъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Копыловъ Василий

Мать ребёнка: Копылова Анна Кондратьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Копылова Анна Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Кондратьева

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