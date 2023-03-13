Копыловъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Копыловъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Копыловъ Василий
Мать ребёнка: Копылова Анна Кондратьева
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Копылова Анна Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно