Кликич Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич Надежда Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1963

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1963

Отец: Кликич Афанасий Ионович

Мать: не указана

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