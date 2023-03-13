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Степанида Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Малоземовъ Семенъ

Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Антонъ Михайловъ

Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Малоземовъ Потапъ

Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Проломова Пелагея

Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Лукьяновъ

Смерть
1784
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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