Степанида Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Малоземовъ Семенъ
Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Антонъ Михайловъ
Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Малоземовъ Потапъ
Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Проломова Пелагея
Отец ребёнка: Михайла Лукьяновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Лукьяновъ
Смерть
1784