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Сметанин Арсений Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сметано Семен

Мать: не указана

в Кирзе с 1897 из Черниговской
Бракосочетание
12.05.1895

Жена: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Место жительства
1895
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1897

Дочь: Сметанина Дарья Арсентьевна

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Богоявленской церкви с. Зырянского за 1897 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.4615]
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сметанин Дмитрий Арсентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Рождение ребёнка
10.11.1902

Дочь: Сметанина Варвара Арсентьевна

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Сметанин Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сметанин Василий Арсентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сметанина Анна Арсентьевна

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сметанин Степан Арсентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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