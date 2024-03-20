Сметанин Арсений Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сметано Семен
в Кирзе с 1897 из Черниговской
Бракосочетание
12.05.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Место жительства
1895
Рождение ребёнка
14.03.1897
Дочь: Сметанина Дарья Арсентьевна
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Богоявленской церкви с. Зырянского за 1897 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.4615]
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сметанин Дмитрий Арсентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Рождение ребёнка
10.11.1902
Дочь: Сметанина Варвара Арсентьевна
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Сметанин Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сметанин Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сметанина Анна Арсентьевна
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сметанин Степан Арсентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Екатерина Кузьминовна
Смерть
Неизвестно