Еганова Ирина Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: (Еганова) Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: (Еганова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794 ст.
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1801 ст.
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно