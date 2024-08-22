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Еганова Ирина Прокопьева

Место рождения

Мезенка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мезенка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: (Еганова) Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: (Еганова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Еганов Платон Васильевич

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Еганов Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Еганов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Еганов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Еганов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Еганов Василий Тимофеевич

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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