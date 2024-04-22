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Павлова Клавдия Александровна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

15.02.1917 ст.

Дата смерти

09.03.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1917 ст.

Отец: Павлов Александр Дмитриевич

Мать: Павлова Анна Федоровна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Крещение
17.02.1917 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. станицы Каргальской Восприемники: Дулимов Стефан Александрович , ст. Каргальская, казак Холостова Агафия Михайловна, ст. Каргальская, каз. дочь ГАРО 803-2-3174 л.78об. запись №9 Коп... Показать все
Смерть
09.03.1917 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
От младенческой ГАРО 803-2-3174 лл.104об.-105 №7
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