Ożarowska h. Rawicz (Grabowska h. Oksza) Melania Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ożarowska h. Rawicz (Grabowska h. Oksza) Melania Aleksandra

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.09.1864

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Grabowski H. Topór (h. Oksza) Stanislaw

Мать: Grabowska H Oksza Cecylia

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Czerewin Anna

Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek

Бракосочетание
1833

Муж: Ożarowski H. Rawicz Franciszek

Współmałżonek: Franciszek Gr. Ożarowski
Рождение ребёнка
29.08.1838

Дочь: Joanna Maria

Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek

Warszawa, mazowieckie - Polska
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ozarowski H. Rawicz Edward

Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek

Warszawa, mazowieckie - Polska
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kretkowski H. Dołęga Włodzimierz Rajmund

Смерть
21.09.1864
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