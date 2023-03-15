Ożarowska h. Rawicz (Grabowska h. Oksza) Melania Aleksandra
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти21.09.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Czerewin Anna
Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek
Бракосочетание
1833
Współmałżonek: Franciszek Gr. Ożarowski
Рождение ребёнка
29.08.1838
Дочь: Joanna Maria
Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek
Warszawa, mazowieckie - Polska
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ozarowski H. Rawicz Edward
Отец ребёнка: Ożarowski H. Rawicz Franciszek
Warszawa, mazowieckie - Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1864