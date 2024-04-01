Башкатов Прокопий Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1915
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 18 Петропавловского уезда Новоявленской волости села Покровского крестьянин, выс. Рявкинского, казачья дочь
Смерть
Неизвестно