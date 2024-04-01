Башкатов Прокопий Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатов Прокопий Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1915

Жена: Башкатова (Выходцева) Ефимия Георгиева

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 18 Петропавловского уезда Новоявленской волости села Покровского крестьянин, выс. Рявкинского, казачья дочь
Смерть
Неизвестно

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