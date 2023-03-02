Егоровна Наталья Ивановна/Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоровна Наталья Ивановна/Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Бадьин Петр Васильев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бадьин Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадьин Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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