Егоровна Наталья Ивановна/Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Бадьин Петр Васильев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бадьин Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадьин Петр Васильев
Смерть
Неизвестно