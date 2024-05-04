Ахметов Бахитжан Габдулбарыевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
12.04.1976
Дочь: Кинчина (Ахметова) Рашида Бахитжановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1979
Сын: Ахметов Рафаель Бахитжанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1983
Сын: Ахметов Рамиль Бахитжанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1986
Дочь: Абдрахманова (Ахметова) Разина Бахитжановна
Мать ребёнка: не указана