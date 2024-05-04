Ахметов Бахитжан Габдулбарыевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Бахитжан Габдулбарыевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ахметов ГабдулБарый Нурахмет улы

Мать: Ахметова (Гайсина) Сажида Мажитовна

Рождение ребёнка
12.04.1976

Дочь: Кинчина (Ахметова) Рашида Бахитжановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1979

Сын: Ахметов Рафаель Бахитжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1983

Сын: Ахметов Рамиль Бахитжанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1986

Дочь: Абдрахманова (Ахметова) Разина Бахитжановна

Мать ребёнка: не указана

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