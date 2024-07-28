Акинфиев Иоанн / Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.09.1908 ст.
Дата смерти03.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.09.1908 ст.
Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич
дата крещения - 23.09.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Иванисова крестьянин Димитрий Михайлович Голубков и села Рождествина крестьянск... Показать все
Смерть
03.10.1908 ст.
дата погребения - 05.10.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 7 дней причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все