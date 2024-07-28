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Акинфиев Иоанн / Иван Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.09.1908 ст.

Дата смерти

03.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1908 ст.

Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич

Мать: Акинфиева (Предп Белякова) Анастасия Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.09.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Иванисова крестьянин Димитрий Михайлович Голубков и села Рождествина крестьянск... Показать все
Смерть
03.10.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.10.1908 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 7 дней причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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