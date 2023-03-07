Салтыкова Агафья Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Салтыков Емельян Кондратьев
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Харитина Кондратьева
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Салтыков Иосиф Кондратьев
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Салтыков Максим Кондратьев
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Салтыков Стефан Кондратьев
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812