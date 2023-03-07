Салтыкова Агафья Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыкова Агафья Аввакумова

Салтыкова Агафья Аввакумова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Салтыков Емельян Кондратьев

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Харитина Кондратьева

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Салтыков Иосиф Кондратьев

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Салтыков Максим Кондратьев

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Салтыков Петр Кондратьев

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Салтыков Стефан Кондратьев

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Кондратий Фадеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close