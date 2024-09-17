Орина Ивановна
Место рожденияПолянка
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Иван Терентьевич
Мать: Жена Терентия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1764 по 1767
Сын: Грахов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
?.11.1767
Дочь: (Грахова) Екатерина
Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Грахова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно