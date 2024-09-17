Орина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрина Ивановна

Орина Ивановна

Место рождения

Полянка

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Иван Терентьевич

Мать: Жена Терентия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грахов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
С 1764 по 1767

Сын: Грахов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
?.11.1767

Дочь: (Грахова) Екатерина

Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович

Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Грахова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Грахов Василий Фёдорович

Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.