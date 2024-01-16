Ордина Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Мавра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ордин Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич

д. Крадихино Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ордин Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ордин Степан Семёнович

Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Семён Перфильевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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