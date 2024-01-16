Ордина Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич
д. Крадихино Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ордин Ефим Семёнович
Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ордин Семён Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно