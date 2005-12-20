Тимофеева (Лукьянова) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Лукьянова) Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1952

Дата смерти

20.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1952

Отец: Лукьянов Матвей Матвеевич

Мать: Лукьянова Пелагея Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1977

Дочь: Тимофеева Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1982

Дочь: Тимофеева Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.12.2005

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