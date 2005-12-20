Тимофеева (Лукьянова) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1952
Дата смерти20.12.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1977
Дочь: Тимофеева Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1982
Дочь: Тимофеева Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.12.2005