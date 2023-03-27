Пожитков Елисей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Елисей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1878 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожиткова Акилина Петровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Пожитков Каллистрат Елисеевич

Мать ребёнка: Пожиткова Акилина Петровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Акилина Петровна

Смерть
Неизвестно
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