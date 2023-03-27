Пожитков Елисей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожиткова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1878
Сын: Пожитков Каллистрат Елисеевич
Мать ребёнка: Пожиткова Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно