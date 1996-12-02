Антонова (Титарева) Оксана Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1996
Отец: Титарев Вадим Александрович
Мать: Титарева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов ?
Место жительства
Неизвестно