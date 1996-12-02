Антонова (Титарева) Оксана Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Титарева) Оксана Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1996

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1996

Отец: Титарев Вадим Александрович

Мать: Титарева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов ?

Место жительства
Неизвестно
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