(Грот) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грот) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Грот Яков Карлович

Мать: Грот Наталья Петровна

Смерть
1872
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