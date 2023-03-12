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(Грот) Мария
(Грот) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
1872
Пол
Женский
Отец
Грот Яков Карлович
1812 г.р.
Мать
Грот (Семеновa) Наталья Петровна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Грот Яков Карлович
Мать:
Грот Наталья Петровна
Смерть
1872
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