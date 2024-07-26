Трубин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубин Александр Николаевич

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1916

Дата смерти

22.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Трубин Николай Савинов

Мать: не указана

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
22.11.1941
пропал без вести Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 843 сп Воинская часть: 843 сп Дата выбытия: 22.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Тульская обл., Алексински... Показать все

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