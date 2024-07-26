Трубин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти22.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Трубин Николай Савинов
Мать: не указана
Смерть
22.11.1941
пропал без вести Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 843 сп Воинская часть: 843 сп Дата выбытия: 22.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Тульская обл., Алексински... Показать все