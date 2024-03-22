Евсигнеев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1918
Дата смерти17.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918
Бракосочетание
15.05.1946
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Волоколамский ЗАГС, актовая запись № 36, Свидетельство о браке № 75
Смерть
17.03.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург