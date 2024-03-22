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Евсигнеев Иван Петрович

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Место рождения

Шишкино, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.10.1918

Дата смерти

17.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишкино, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
15.05.1946

Жена: Евсигнеева Абрамова Зоя Ивановна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Волоколамский ЗАГС, актовая запись № 36, Свидетельство о браке № 75
Смерть
17.03.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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