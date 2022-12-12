Остафьева Лукерья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти27.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Остафьева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Остафьев Данила Васильевич
Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Остафьева Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1800