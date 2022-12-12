Остафьева Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьева Лукерья Васильевна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742

Дата смерти

27.04.1800

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Остафьева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Остафьев Данила Васильевич

Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Остафьева Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Остафьев Василий Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Василий Иванович

Смерть
27.04.1800
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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