Куранова (Осминкина) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Осминкина) Клавдия Алексеевна

Куранова (Осминкина) Клавдия Алексеевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.08.1917 ст.

Муж: Куранов Дмитрий Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Дмитрий Павлович Куранов - 22 лет Невеста: казачка Клавдия Алексеевна Осьминкина - 23 лет Поручители: казаки Гавриил Иванович Куранов, Александр Егорович Курочкин, Александр Петрович Трис... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close