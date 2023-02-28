Куранова (Осминкина) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1917 ст.
Жених: казак Дмитрий Павлович Куранов - 22 лет Невеста: казачка Клавдия Алексеевна Осьминкина - 23 лет Поручители: казаки Гавриил Иванович Куранов, Александр Егорович Курочкин, Александр Петрович Трис... Показать все
Смерть
Неизвестно