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Шмаков Ефим Тимофеев

Место рождения

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Шмаков Тимофей Степанов

Мать: Шмаковв Настасья Филиппова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Феврония Прокопьева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шмаков Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шмакова (Шмакова) Марья Ефимова

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шмакова (Шмакова) Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Шмакова (Шмакова) Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шмаков Николай Ефимов

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шмаков Василий Ефимов

Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1790

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