Шмаков Ефим Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шмаков Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шмакова (Шмакова) Марья Ефимова
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шмакова (Шмакова) Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Шмакова (Шмакова) Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Шмакова Феврония Прокопьева
Смерть
1790