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Шмакова Феврония Прокопьева

Место рождения

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Ефим Тимофеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шмаков Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шмакова (Шмакова) Марья Ефимова

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шмакова (Шмакова) Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Шмакова (Шмакова) Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шмаков Николай Ефимов

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шмаков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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