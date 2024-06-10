Шмакова Феврония Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шмаков Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шмакова (Шмакова) Марья Ефимова
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шмакова (Шмакова) Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Шмакова (Шмакова) Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шмаков Ефим Тимофеев
Смерть
Неизвестно