Габида Рахматуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габида Рахматуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гимадулла Валиуллин

Отец ребёнка: Валиулла Рахматуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиулла Рахматуллин

Смерть
Неизвестно
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