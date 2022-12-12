Габида Рахматуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гимадулла Валиуллин
Отец ребёнка: Валиулла Рахматуллин
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиулла Рахматуллин
Смерть
Неизвестно