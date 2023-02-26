Вараксинская (Червякова) Наталья Михайлова
Место рожденияс.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1914
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Вараксинский Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Вараксинский Фёдор Васильев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно