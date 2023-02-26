Вараксинская (Червякова) Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксинская (Червякова) Наталья Михайлова

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Место рождения

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1914

Муж: Вараксинский Фёдор Васильев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Вараксинский Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Вараксинский Фёдор Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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