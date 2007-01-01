Васютина (Юрасова) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютина (Юрасова) Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961

Отец: ???

Мать: Юрасова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васютина Мария

Отец ребёнка: Васютин Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лада Юлия

Отец ребёнка: Лада Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лада Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васютин Неизвестно

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