Васютина (Юрасова) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961
Отец: ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васютина Мария
Отец ребёнка: Васютин Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лада Юлия
Отец ребёнка: Лада Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лада Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васютин Неизвестно