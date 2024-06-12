Ксения / Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Егор / Георгий Савинович
Мать: Пелагея Алексеевна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 19 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 18 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 19 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты до... Показать все
Смерть
После 1795