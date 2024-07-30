Шведова Матрона Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шведова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шведова Полина Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шведова Анна Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Бирюкова Нина Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шведова Мария Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шведова Вера Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шведова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Шведов Степан

Смерть
Неизвестно

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