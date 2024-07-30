Шведова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шведова Полина Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шведова Анна Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Бирюкова Нина Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Шведова Мария Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шведова Вера Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шведова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Шведов Степан
Смерть
Неизвестно