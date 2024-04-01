Булаева 1, Бойкина 2 Васса Федорова (Иванова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булаева 1, Бойкина 2 Васса Федорова (Иванова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Булаев Иван Федоров

Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Булаев Яков Федоров

Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Булаев Филипп Федоров

Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Андреева (Булаева) Анна Федорова?

Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Михайлова Варвара Андреева?

Отец ребёнка: Бойкин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Булаева) Варвара Федорова?

Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев

Бракосочетание
24.01.1775

Муж: Бойкин Андрей Иванов

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
на вдове полуторным браком
Смерть
После 1795

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