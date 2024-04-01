Булаева 1, Бойкина 2 Васса Федорова (Иванова?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Булаев Иван Федоров
Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Булаев Яков Федоров
Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Андреева (Булаева) Анна Федорова?
Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Михайлова Варвара Андреева?
Отец ребёнка: Бойкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Булаева) Варвара Федорова?
Отец ребёнка: Булаев Федор Отст. Драгун Р.Медвежьего Авдеев
Бракосочетание
24.01.1775
Муж: Бойкин Андрей Иванов
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
на вдове полуторным браком
Смерть
После 1795