Заботкина Александра Илларионова
Место рожденияКалужжская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Калужжская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Рождение ребёнка
26.10.1908
Отец ребёнка: Заботкин Яков Васильев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.?.1908
.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
1910
Сын: Заботкин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Заботкин Яков Васильев
Калужская губ.
Смерть
Неизвестно