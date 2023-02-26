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Заботкина Александра Илларионова

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Место рождения

Калужжская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужжская губ., Перемышльский уезд,д. Борищево
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Заботкин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Заботкин Яков Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.?.1908

Муж: Заботкин Яков Васильев

.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
1910

Сын: Заботкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Заботкин Яков Васильев

Калужская губ.
Смерть
Неизвестно
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