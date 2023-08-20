Беклемешев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беклемешев Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1972
Сын: Беклемешев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Руденко Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беклемешев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Руденко Светлана Николаевна
Смерть
Неизвестно