Беклемешев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеклемешев Александр Николаевич

Беклемешев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беклемешев Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1972

Сын: Беклемешев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Руденко Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беклемешев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Руденко Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close