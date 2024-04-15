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Литвиненко Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Литвиненко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Литвиненко Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Литвиненко Данила Степанович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-W?i=413&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1835
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