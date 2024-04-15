Литвиненко Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1835
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Литвиненко Алексей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Литвиненко Никита Степанович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Литвиненко Данила Степанович
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-W?i=413&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1835