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Курьянова (Варварина) Акулина Павловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Варварин Павел Филимонович

Мать: Варварина Прасковья Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.10.1858

Муж: Курьянов Григорий Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Антон Афонасьев Дякин, Макар ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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