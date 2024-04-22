Курьянова (Варварина) Акулина Павловна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
10.10.1858
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Антон Афонасьев Дякин, Макар ... Показать все
Смерть
Неизвестно