Демьяненко (Демьяненко) Анастасия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1906 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF26?i=101&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.06.1907 ст.
Сын: Демяненко Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Демяненко Григорий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2YD?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно