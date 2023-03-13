Яковлева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

1886 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Яковлева Пелагея

Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Полубоярова Анна

Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевъ Петръ

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