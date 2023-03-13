Яковлева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Яковлева Пелагея
Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлевъ Петръ