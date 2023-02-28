Мальцева Елена Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Трифан Андреевич
Мать: Домна Петровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Семёновна
Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мальцев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно