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Мальцева Елена Трифоновна

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Место рождения

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Трифан Андреевич

Мать: Домна Петровна

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мальцев Степан Семёнович

Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мальцев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Мальцев Семён Михайлович

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Семён Михайлович

Смерть
Неизвестно
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