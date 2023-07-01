Сивер (Семенова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивер (Семенова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Семенов Василий Васильевич

Мать: Семенова Валентина Михайловна

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