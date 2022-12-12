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Лазарев Сергей Вячеславович
Лазарев Сергей Вячеславович
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Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
21.06.1989
Пол
Мужской
Отец
Лазарев Вячеслав Петрович
1952 г.р.
Мать
Лазарева (Кобелева) Вера Васильевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1989
Отец:
Лазарев Вячеслав Петрович
Мать:
Лазарева Вера Васильевна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Крещение
17.11.1989
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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