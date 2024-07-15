Ключиков Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ключикова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ключиков Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ключиков Евдоким Андреевич
Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ключикова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна