Ключиков Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлючиков Андрей Тимофеевич

Ключиков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Каманин Тимофей Михайлович

Мать: Каманина (Володина) Вера Владимировна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключикова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ключикова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ключиков Семён Андреевич

Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ключиков Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ключиков Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ключикова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ключикова Анна Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.