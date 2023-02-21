Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна

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Место рождения

д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домницкий Николай Николаевич

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домницкий Николай

Смерть
17.09.1983
Грозный
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