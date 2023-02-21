Домницкая (Федоренко) Лидия Ниловна
Место рожденияд. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Дата рождения08.01.1900
Дата смерти17.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домницкий Николай Николаевич
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домницкий Николай
Смерть
17.09.1983
Грозный