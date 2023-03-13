Титова (Николаева) Агрофена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения18.06.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879
Отец: Николаевъ Семенъ
Мать: Николаева Мария
Александровка
Бракосочетание
31.03.1896
Муж: Титовъ Степанъ
Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1903
Сын: Титовъ Алексей
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.01.1909
Сын: Титовъ Афонасий
Отец ребёнка: Титовъ Степанъ