Титова (Николаева) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Николаева) Агрофена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1879

Отец: Николаевъ Семенъ

Мать: Николаева Мария

Александровка
Бракосочетание
31.03.1896

Муж: Титовъ Степанъ

Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1903

Сын: Титовъ Алексей

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1909

Сын: Титовъ Афонасий

Отец ребёнка: Титовъ Степанъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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