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Рокицкий Антон
Рокицкий Антон
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Место рождения
С.Петербург
Дата рождения
15.05.1969
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Рокицкий Валерий
1941 г.р.
Мать
Эмма
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969
Отец:
Рокицкий Валерий
Мать:
Эмма
С.Петербург
Смерть
1999
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