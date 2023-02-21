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Рокицкий Антон

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Место рождения

С.Петербург

Дата рождения

15.05.1969

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969

Отец: Рокицкий Валерий

Мать: Эмма

С.Петербург
Смерть
1999
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