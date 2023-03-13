Шерстнева (Емельянова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Емельяновъ Ларионъ
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
13.03.1903
Сын: Шерстневъ Алексей
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
04.10.1905
Сын: Шерстневъ Яковъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Шерстневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
22.12.1911
Дочь: Шерстнева Анастасия
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
02.07.1913
Сын: Шерстневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ
Рождение ребёнка
16.09.1915
Сын: Шерстневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ