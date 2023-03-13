Шерстнева (Емельянова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Емельянова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Емельяновъ Ларионъ

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1899

Муж: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1903

Сын: Шерстневъ Алексей

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Шерстневъ Яковъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Шерстневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1911

Дочь: Шерстнева Анастасия

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Шерстневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1915

Сын: Шерстневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Федоръ Васильевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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