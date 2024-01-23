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Лузанов Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1876

Жена: не указана

Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.09.1877

Сын: Лузанов Иван Трафимович

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.12.1878

Сын: Лузанов Петр Трофимович

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1880

Сын: Лузанов Адреан Трофимов

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Лузанов Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.1884

Дочь: Лузанова Акилина Трофимова

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.07.1890

Сын: Лузанов Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева

Смерть
Неизвестно
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