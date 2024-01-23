Лузанов Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1876
Рождение ребёнка
25.09.1877
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Рождение ребёнка
20.12.1878
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Рождение ребёнка
19.08.1880
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Рождение ребёнка
24.09.1882
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Рождение ребёнка
09.06.1884
Дочь: Лузанова Акилина Трофимова
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Рождение ребёнка
02.07.1890
Мать ребёнка: Лузанова Варвара Гордеева
Смерть
Неизвестно