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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: (Нечай Четверткин) Никитин

Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: В Баевку Анна Никитична

Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: В Баевку Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов

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