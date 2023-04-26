?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: (Нечай Четверткин) Никитин
Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: В Баевку Анна Никитична
Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: В Баевку Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Был Утаен В 1721 (Четверка Дружинкин) Карпов